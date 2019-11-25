2019/11/25 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد./المركز الخبري الوطني بين المحلل السياسي مؤيد العلي، الاثنين، ان اميركا تتحرك لاحداث الفوضى في العراق وزيادة حدة التوتر، حيث ظهر ذلك واضحا بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى البلاد، لافتا الى ان واشنطن تسعى للمجيء بحكومة تلبي طموحاتها وتطبع مع إسرائيل لتمرير صفقة القرن.وقال العلي في تصريح لـ المىكز الخبري الوطني ان “الفترة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العلي: اميركا تسعى للمجيء بحكومة تطبع مع “إسرائيل” وزيارة “بنس” زادت حدة التوتر المركز الخبري الوطني.

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