مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط في النصف/1 من 2020

2019/11/25 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نقلت صحيفة الشروق المصرية، الاثنين، عن مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لم تذكر اسمه إن شركته تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من عام 2020.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وأضافت الصحيفة أن إيجاس "تعكف حاليا على تحديد المناطق التي سيتم طرحها خلال المزايدة والحصول على الموافقات الخاصة بعملية الطرح".

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

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