غلوبال تايمز: الصين وأميركا قريبتان جدا من إبرام اتفاق المرحلة الأولى التجاري

2019/11/25 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت صحيفة جلوبال تايمز التي تديرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن الصين والولايات المتحدة قريبتان جدا من إبرام اتفاق المرحلة واحد التجاري، لتفند بذلك تقارير "سلبية" لوسائل إعلام.

كما قالت جلوبال تايمز التي تدعمها الدولة نقلا عن خبراء مقربين من الحكومة الصينية إن بكين أيضا ما زالت ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن المرحلة اثنين أو حتى المرحلة ثلاثة من اتفاق مع الولايات المتحدة.

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