القضاء ينفي استكمال إجراءات عودة 4 سياسيين مطلوبين الى العراق

2019/11/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحا بشأن أنباء استكمال إجراءات عودة اربعة سياسيين مطلوبين الى العراق.

ونفى المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، صحة ما ورد في إحدى القنوات الفضائية بشأن استكمال إجراءات عودة أربعة سياسيين مطلوبين الى القضاء للبلاد، مبينا ان هذا الخبر عار عن الصحة ويجب التأكد من مصدره.

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Tags: العراق

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