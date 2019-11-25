2019/11/25 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- استأنف وفد حكومة إقليم كوردستان اليوم الاثنين مباحثاته مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية فور وصوله الى بغداد.

وهذه ثاني جولة من المباحثات التي بدأها الوفد الحكومي في بغداد قبل يومين لحسم الخلافات والاتفاق على ملفي النفط وموازنة 2020.

واجتمعت حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني مع الوفد الحكومي يوم امس واطلعت على سير مباحثاته في بغداد.

وقال الوفد الحكومي في بيان أصدرته الحكومة إن المحادثات مع الحكومة الاتحادية أحرزت تقدماً وإنها "وصلت الى مراحل مهمة".

وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان قال لوكالة الأنباء الرسمية يوم أمس إن مباحثات الحكومة المركزية مع وفد الإقليم تركزت حول "ورقة مبادئ تنظم العلاقة النفطية بين الإقليم والمركز" وملف رواتب الموظفين والاستحقاقات المالية الأخرى.

ووصف الغضبان المباحثات مع إقليم كوردستان بالإيجابية.

وتألف الوفد الذي زار بغداد من وزير المالية والاقتصاد آوات الشيخ جناب ووزير الإقليم خالد شواني ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم.

ويأتي هذا التحرك في إطار زيارات تبادلها الجانبان بعد تحسن العلاقات بينهما على الرغم من أن الكثير من الخلافات لا يزال قائماً.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كوردستان يستأنف مباحثاته فور وصوله الى بغداد) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كوردستان يستأنف مباحثاته فور وصوله الى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).