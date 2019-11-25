ايران تعلن

2019/11/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس التعبئة الطبية الايرانية ابراهيم متوليان عن مقتل 11 طبيبا وممرضا ايرانيا خلال فترة الحرب ضد داعش الارهابي في سوريا والعراق.

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