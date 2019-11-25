اجتماع قريب للجنة العراقـيّة-الأندونيسيّة المُشترَكة

2019/11/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس دائرة آسيا وأستراليا السفير عبد الله الجبوريّ، الاثنين، مع سفير أندونيسيا لدى بغداد بامبانج أنتاريكسو ترتيبات اجتماعات اللجنة العراقـيّة-الأندونيسيّة.

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