التجارة: استلام الحبوب المخصصة لانتاج الحصة العاشرة من طحين البطاقة التموينية

2019/11/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، مباشرة المطاحن استلام وجبات الحبوب المخصصة لانتاج الحصة العاشرة من طحين البطاقة التموينية .

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