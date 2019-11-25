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التجارة: استلام الحبوب المخصصة لانتاج الحصة العاشرة من طحين البطاقة التموينية


التجارة: استلام الحبوب المخصصة لانتاج الحصة العاشرة من طحين البطاقة التموينية
2019/11/25 | 11:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة التجارة، الاثنين، مباشرة المطاحن استلام وجبات الحبوب المخصصة لانتاج الحصة العاشرة من طحين البطاقة التموينية .

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