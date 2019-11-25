التجارة تستكمل المنظومة الالكترونية لاصدار اجازات وهويات الاستيراد

2019/11/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن انجاز الشركة العامة للمعارض العراقية استكمال انجاز المنظومة الالكترونية لاصدار هويات الاستيراد.

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