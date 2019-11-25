أسهم اليابان تسجل أكبر مكاسب في أسبوعين بفضل آمال التجارة

2019/11/25 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الأسهم اليابانية أكبر مكاسب في أسبوعين يوم الاثنين مع تنامي ثقة المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق لتهدئة الحرب التجارية بينهما.

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