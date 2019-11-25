2019/11/25 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب رئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري على سؤال الزميل نويد بهروز خلال برنامج "ضيف وحوار" حول مطالب المتظاهرين باستبدال النظام البرلماني بنظا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لماذا تم اختيار نظام برلماني في العراق؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لماذا تم اختيار نظام برلماني في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).