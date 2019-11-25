الاتحاد الخليجي يحديد سبعة حكام لكل مباراة في خليجي 24

2019/11/25 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن يدير سبعة حكام كل مباراة من المباريات ضمن منافسات دور المجموعات ودور نصف النهائي والمباراة النهائية في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم التي ستنطلق غد الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

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