ضبط كدس عتاد غربي الانبار

2019/11/25 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط كدس للعتاد يحتوي على مواد متفجرة وصاروخ محلي الصنع في قرية الخسفة بقضاء عنه غربي الانبار.

وذكر بيان للوزراة، تلقته، "الغد برس" ان "مفارز مديرية استخبارات شرطة الطاقة (استخبارات شرطة كهرباء الغربية) العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وأثناء إجراء المسح الميداني في قرية الخسفة بقضاء عنه، تعثر على كدس للعتاد احتوى، ٥ عبوات ناسفة نوع جليكانات بداخلها مادة C4 وقنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم وصاروخ محلي".

وأوضحت ان "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا من قبل الجهد الهندسي".

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