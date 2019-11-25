صدور أوامر بسحب مكافحة الشغب من ساحات التظاهر في ذي قار

2019/11/25 | 11:22

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، بأن قائد الشرطة محمد القريشي أبو...





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