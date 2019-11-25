التربية النيابية تتحدث عن منحة التلاميذ في المدارس

2019/11/25 | 11:23

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العهد نيوز – بغداد

ناقشت لجنة التربية النيابية مع وزيرة التربية سهى علي بيك الإضراب عن الدوام واجراءات الوزارة بخصوص ذلك.





وذكر بيان للجنة تلقت "العهد

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