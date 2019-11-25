عبدالزمان يكشف عن اتفاق بين وزارتي العمل والصناعة لتشغيل المصانع المتوقفة

2019/11/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن خطتها التي ستنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لانشاء مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلين عن العمل.

وقال

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