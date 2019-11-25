القبض على 39 مطلوبا للقضاء في النجف

2019/11/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 39 مطلوبا للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "الغد برس" ان "مفارز مكافحة إجرام النجف، وشرطة قضاء البلدة الجنوبي، نفذت حملة للبحث عن المطلوبين في جميع المكاتب أسفرت عن إلقاء القبض على 39 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة".

وأكدت ان "المتهمين الذين القي القبض عليهم تم إحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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