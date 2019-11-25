أسعار النفط تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية

2019/11/25 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعا في الأسواق العالمية، إذ أحيت أحاديث إيجابية من واشنطن الآمال بالأسواق العالمية في إمكانية توقيع الولايات المتحدة والصين قريبا اتفاق تجارة مرحليا لإنهاء حربهما التجارية المريرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتا، بما يعادل 0.31%، إلى 57.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على تغير طفيف بعد أن اقتفى أثر محادثات التجارة صعودا وهبوطا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا، أو 0.43%، إلى 63.66 دولار للبرميل، بعدما أنهت أيضا الأسبوع الماضي دون تغير يذكر.

وجاء صعود الأسعار عند الفتح اليوم عقب تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، السبت، قال فيه إنه مازال من الممكن التوصل إلى اتفاق تجارة أولي مع الصين بنهاية العام.

وفي اليوم السابق، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عن الرغبة في توقيع اتفاق تجارة أولي ونزع فتيل الحرب الممتدة منذ 16 شهرا ونجم عنها تراجع النمو العالمي، وذلك على الرغم من أن ترامب قال إنه لم يقرر بعد ما إذا كان يريد إتمام اتفاق، بينما قال شي إنه لن يخشى الرد إذا اقتضت الضرورة.

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