2019/11/25 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد غلقه لمدة 9 ايام.. المنافذ تعلن اعادة فتح منفذ الشيب امام حركة المسافرين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 11:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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