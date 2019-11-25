بالفيديو.. متظاهرو البصرة يقطعون الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية

2019/11/25 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين، بقطع المتظاهرين طرقاً رئيسية وتقاطعات وسط المحافظة، من بينها الطرق المؤدية الى عدد من الحقول النفطية في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق”، إن “المتظاهرين قاموا بقطع غالبية الطرق الرئيسية والتقاطعات وسط محافظة البصرة في الساعات الأولى من فجر اليوم”.وأضاف، أن “المحتجين قطعوا […]

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