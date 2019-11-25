الصين: نظام صارم لمراقبة أقلية الإيغور

2019/11/25 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الصحف اليوم: عصيان مدني وإضرابات في العراق، وأزمة سياسية تراوح مكانها في لبنان.



سمحت السلطات الإيرانية بعودة تدريجية لأنترنت ووصلت الشهادات الأولى للعالم حول العنف المفرط الذي استخدمته قوات الأمن في مواجهة المحتجين.



وثائق سرية كشفت وجود نظام صارم في مراكز الاحتجاز المخصصة للأقليات المسلمة وفي فرنسا، تجري الحكومة اتصالات لاستباق مواعيد الإضرابات المقررة الشهر المقبل.





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