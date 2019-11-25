كوردستان تطلق حملة في 16 يوما .. الحكومة : الاغتصاب والختان وقتل النساء مستمر

2019/11/25 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلقت حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين حملة تستمر 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي ستشهد عددا من النشاطات والفعاليات في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية ريبر احمد في كملة له القاها نيابة عن رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وانطلاق الحملة في مؤتمر في العاصمة اربيل انه بهذه المناسبة ينبغي القضاء على احدى اكبر الانتهاكات التي تواجهها حقوق الانسان وهو العنف ضد المرأة.

واضاف "نحن في حكومة اقليم كوردستان نعلن انطلاق حملة تستغرق 16 يوما لمواجهة العنف ضد المراة ونطمئنكم ان حكومة الاقليم ستسمر في هذه الحملة في كل سنة، وستسخر جهودها كافة لمناهضة العنف عامة، والذي يمارس بحق النساء خاصة، والعمل على تنمية ثقافة احترام حقوق الانسان والعدالة والمساواة والقضاء على العنف الاسري".

واردف انه "بلا شك المؤسسات الحكومية لا تستطيع ان تؤدي هذه المسؤولية بمفردها ويتعين على منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات المعنية بالمرأة ورجال الدين والمثقفين و وسائل الاعلام التعاون على نشر ثقافة التسامح وعدم العنف والاحترام المتبادل".

واشار احمد الى ان "اقليم كوردستان في السنوات السابقة عمل بجدية على القضاء على العنف ضد المراة، واجرى عملية تصحيحية متمثلة بعدم التغاضي عن قتل النساء والتعامل معه كجريمة جنائية، وتحديد تعدد الزوجات، ورفع سن الزواج واستصدار قانون لمناهضة العنف وقوانين اخرى على شاكلته".

ومضى بالقول "كذلك بما يتعلق في مشاركة المراة بالعملية السياسية فان اقليم كوردستان قطع شوطا جيدا نحو ذلك ومستوى تمثيلها في الحكومة والبرلمان يعد محل فخر واعتزاز وهو دليل على ايمان كوردستان بالمساواة بين الجنسين وتوفير الفرص للمرأة في نواحي الحياة العملية كافة".

واستدرك الوزير القول "لكن ورغم تلك النجاحات للاسف لا تزال النسوة يواجهن العنف على شاكلة الاعتداء الجنسي والختان والاجبار على الزواج والقتل وهذا العنف فضلاء عن انه يقلل من كرامة ومكانة المرأة واحترامها فانه ينعكس سلبا على افراد المجتمع خاصة الاسرة لذا يتعين مواجهته و وضع حد له والقضاء عليه".

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