الاردن يؤكد وصول النفط العراقي بانتظام

2019/11/25 | 11:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،الاثنين، إن النفط العراقي يصل إلى الأردن يومياً وفقاً لما هو مخطط له، بمعدل 10 الاف برميل.

وأضافت زواتي في تصريحات لصحيفة "الراي" ،أن شحنات النفط تصل إلى المملكة بانتظام منذ الخامس من ايلول الماضي، منوهة إلى أن نقل الكميات يومياً يتم بانسيابية، ووفقاً للمذكرة الموقع مع العراق.

وأوضحت الوزيرة أن الكميات تختلف من يوم إلى آخر إلا أنها ضمن المعدل الشهري ومقداره حوالي 300 ألف برميل.

وكان الأردن والعراق وقعا في شهر شباط الماضي مذكرة تفاهم لاستيراد النفط العراقي الخام بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا عبر صهاريج أردنية وعراقية من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء.

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