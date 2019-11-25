العمل تكشف عن خطة لانشاء مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلين

2019/11/25 | 11:44

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن خطتها التي ستنفذ بالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن لانشاء مجمعات تسويقية خاصة بالعاطلين عن العمل.

وقال وزير العمل باسم عبد الزمان في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزارته “نسقت مع وزارة الصناعة والمعادن لانشاء مجمعات تسويقية في المناطق التجارية الحيوية المهمة في بغداد والمحافظات، من اجل تشغيل نحو 16 مصنعا متوقفة عن العمل منذ سنوات بهدف استقطاب اعداد العاطلين عن العمل وتشغيلهم ضمن هذه المصانع فضلا عن تشجيع الانتاج المحلي في البلاد، فضلا عن تنمية ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي”.

وأضاف عبد الزمان، أنه “تم الاتفاق مع وزارة الصناعة من اجل تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل”، مشيرا الى انه “سيتم البدء بالخطوات الفنية والتنسيقية من اجل استثمار المعامل والشركات المنتجة والتابعة لوزارة الصناعة المنتجة”.





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