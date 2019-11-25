لجنة التربية النيابية تناقش اجراءات الوزارة بشان الاضراب عن الدوام

2019/11/25 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة اجراءات الوزارة بشان الاضراب عن الدوام.

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