أردوغان يزور قطر للمشاركة في اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا

2019/11/25 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إلى قطر للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

وبحسب وكالة الأناضول، غادر رجب طيب اردوغان

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