الاحتلال الصهيوني يعتقل 15 فلسطينياً بالضفة

2019/11/25 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن قواته اعتقلت 15 فلسطينيا

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