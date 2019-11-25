طلبة متظاهرون يغلقون مبنى مديرية تربية الرصافة الثالثة شرقي بغداد

2019/11/25 | 11:53

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، بأن الطلاب المتظاهرين في مدينة الصدر أغلقوا مبنى مديرية تربية الرصافة الثالثة شرقي بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الطلاب المتظاهرين في مدينة الصدر أقدموا على إغلاق مبنى مديرية تربية الرصافة الثالثة، الواقعة في المدينة شرقي العاصمة بغداد".





وأشار الى أن "عدداً من المتظاهرين أغلقوا بعض الطرق الحيوية في مدينة الصدر".





يتبع.



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أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، افتتاح منفذ الشيب الحدودي امام حركة المسافرين من العراق الى ايران بعد إغلاقه لمدة تسعة أيام.

وقال مدير علاقات هيأة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، بتجدد التظاهرات الطلابية في مدن المحافظة، وسط دعواتٍ الى ثورة في قطاع التربية والتعليم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات طلابية تجددت

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، بقطع المتظاهرين طرقاً رئيسية وتقاطعات وسط المحافظة، من بينها الطرق المؤدية الى عدد من الحقول النفطية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &quo

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