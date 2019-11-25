لغز الطرف الثالث وانهزامية الفتوى المضادة

2019/11/25 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مروان الحدقجي بدءا فتحت خطبة المرجعية الاخيرة عدة ابواب للتفسير والتأويل منها- 1-اذا استمرت التظاهرات فان الحكم سيذهب للطرف الآخر|السنة-البعثية 2-لتبقى هذه الحكومة |حكومة عادل جمجمة|,,وليبقى الوضع كما هو ,,واعملوا...أكمل القراءة ←

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