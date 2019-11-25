غازي الصوراني - التطور الفلسفي لمفهوم الأخلاق وراهنيته في المجتمع الفلسطيني (7 – 10)

2019/11/25 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني 2-2 : الأخلاق العربية الإسلامية :أشير في هذا السياق إلى الحقبه العثمانية واستبدادها طوال أربعة قرون امتدت منذ القرن السادس عشر حتى أوائل القرن العشرين، وما أدى إليه الاستبداد العثماني من بروز عدد من المفكرين الإسلاميين في مقاومة ذلك الاستبداد، من بين أهمهم عبد الرحمن الكواكبي (1846 – 1902) الذي اشتهر عبر مواقفه وكتبه، خاصة كتابه "طبائع الاستبداد" الذي يقول فيه "أنّ الاستبداد صفة للحكومة المطلق......

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