اعادة افتتاح منفذ بين العراق وايران بعد 9 ايام على اغلاقه

2019/11/25 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الاثنين عن اعادة فتح منفذ حدودي بين العراق وايران بعد اغلاق استمر لمدة 9 ايام.

وقالت الهيئة في بيان انه تمت اعادة العمل بمنفذ الشيب الحدودي، بعد اغلاقه امام حركة المسافرين في 16 تشرين الثاني 2019 .

و جاء الغلق، بناءً على طلب من الجانب الايراني، بسبب الاحتجاجات الموجودة في ايران.

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