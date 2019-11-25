النزاهد تصدر أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق بسبب مخالفات في إنشاء المستشفى التركي في كربلاء

2019/11/25 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، والتي تتحدث على معاقبة من أضر المال العام عمداً، بالسجن 7 سنوات.دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، وفق بيان للنزاهة، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في […]

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