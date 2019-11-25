سترحل وستحاكم قاتلا ومتواطئا ..

2019/11/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي نعم دولة الرئيس سترحل غير مأسوفا عليك عاجلا أم آجلا , وستحاكم قاتلا لابناء شعبك ومتواطئا في نهب أموالهم لصالح عصابة إقليم كردستان الخارجة عن القانون ..لم...أكمل القراءة ←

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