استنساخ التجربة الايرانية في قمع المتظاهرين قد يشعل نيران الصراع المسلح في العراق

2019/11/25 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:امير محمد علي بغض النظر عن اوجه التشابه الكبيرة بين الاضطرابات الشعبية التي حصلت في ايران والحراك الشعبي المستمر في العراق لاسابيع عديدة من مختلف النواحي وبصرف النظر عن المطالبات...أكمل القراءة ←

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