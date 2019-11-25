هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة

2019/11/25 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق وعددٍ من المسؤولين في الوزارة.

بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ذكر أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة اربعمئة سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها.

وأوضح البيان، أن أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء “المستشفى التركي”، سعة أربعمئة سرير في محافظة كربلاء، مبينا أن الأمر صدر وفق أحكام المادة ثلاثمئة وأربعين من قانون العقوبات.

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