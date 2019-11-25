2019/11/25 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "الشروق" اليوم أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس"، تعتزم طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز في المنطقة الغربية بالبحر المتوسط خلال النصف الأول من 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تطرح مزايدة غاز في المتوسط ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تطرح مزايدة غاز في المتوسط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).