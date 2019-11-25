روسيا.. مؤشرات على ارتفاع أسعار السيارات

2019/11/25 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف اليوم على قرار يقضي بزيادة رسوم إعادة تدوير السيارات في 2020، وسط توقعات أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعارها.

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