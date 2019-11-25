دعم سعودي للسودان بـ500 مليون ريال

2019/11/25 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير السعودي في الخرطوم علي بن حسن جعفر يوم الأحد عن تمويل الرياض مشاريع تعليمية وصحية بالسودان، بقيمة تزيد على 500 مليون ريال سعودي.

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