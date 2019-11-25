فيديوهات.. خروج الآلاف من طلبة محافظات كربلاء والمثنى والبصرة للشوارع والمشاركة في الاعتصام

2019/11/25 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الألاف من طلبة محافظة كربلاء، للاعتصام في شوارع المحافظة للمطالبة بتحقيق مطالب الشعب العراقي التي يتظاهر من أجلها منذ 25 أكتوبر.وخرج المئات من طلبة مدارس محافظة المثنى، أيضا إلى الشوارع للاعتصام والمطالبة بالحقوق المشروعة والحقة للبلد.وخرج المئات أيضا من […]

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