2019/11/25 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أقفل #المتظاهرون في العاصمة اللبنانية عدد من الطرقات بعد أن هاجم العشرات من مناصري “حزب الله” وحركة أمل، ليل الأحد – الإثنين، تجمعاً للمتظاهرين، ما استدعى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/40/ يوماً على تظاهرات لبنان.. “حزب الله” يُهاجم المحتجين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/40/ يوماً على تظاهرات لبنان.. “حزب الله” يُهاجم المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).