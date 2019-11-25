2019/11/25 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق جديد في بغداد و8 فرق اطفاء تحاول احتوائه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/25 | 13:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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