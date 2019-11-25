تسويق 1.2 مليون دجاجة في أسواق كربلاء

2019/11/25 | 13:20

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الاثنين، تسويق اكثر من مليون و(218) ألف دجاجة حيه الى الاسواق المحلية من خلال (54) مشروعا للدواجن في كربلاء.

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "(54) مشروعا للدواجن عاملة في محافظة كربلاء سوقت خلال الفترة الواقعة من 10/10ولغاية 10/11/2019 (1) مليون و(218) ألف و(318) دجاجة حيه بلغت اوزانها الكلية (2017) طن و(140) كغم من لحوم الدواجن تمت تسويقها للاسواق المحلية لسد جزء كبير من الاستهلاك المحلي".

واضاف أن "قطاع الدواجن يحظى باهتمام وزارة الزراعة من خلال قيامها بتوفير الاعلاف والعلاجات البيطرية والاشراف عليها وبأسعار مدعومة".

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