جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

2019/11/25 | 13:25

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بغداد اليوم- أربيل

كشف سياسي قيادي في اقليم كردستان، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، عن أبرز ما دار من نقاشات خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى أربيل، مشيراً الى أن بنس أرسل تطمينات للقيادات الكردية بالإبقاء على امتيازاتهم التي حصلوا عل

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبدالكريم خلف، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، عن إصابة 11 عنصراً من القوات الأمنية جراء استهدافهم برمانة يدوية وسط بغداد.

وقال خلف في تصريح صحفي، إن "مجموعة خارجة عن ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الاثنين (25 تشرين الثاني 2019)، الغاء منع مواطنيها من السفر إلى العراق، بسبب الاحتجاجات العراقية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكرت المنظمة، في بيان، أن "إرسال قوافل الزوار الايران

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