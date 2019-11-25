العبيدي لـ

2019/11/25 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

كشف القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، عن اقتحام وكر لمجرمي داعش يحوي على مستمسكات ووثائق سرية بعملية امنية استباقية غربي

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