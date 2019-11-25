الزراعة تمنع استيراد 22 مادة لوفرتها محليا

2019/11/25 | 13:26

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العهد نيوز – بغداد

شددت وزارة الزراعة، على منع استيراد 22 مادة زراعية نباتية وحيوانية لوفرتها محلياً.

وقالت الوزارة، في بيان "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم الاثنين،

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