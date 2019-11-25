عبد الكريم خلف: إصابة 11 منتسبا من القوات الأمنية في منطقة حافظ القاضي وسط بغداد

2019/11/25 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، إصابة أحد عشر منتسباً من القوات الأمنية جراء استهدافهم من قبل من اسماهم خارجين عن القانون.

وقال خلف في تصريح صحفي ان مجموعة خارجة عن القانون استهدفت القوات الأمنية برمانة يدوية رافقها استخدام قناني المولوتوف بمنطقة حافظ القاضي ما ادى الى سقوط جرحى..



مشيرا إلى أن القوات الأمنية اعتقلت عدداً من الخارجين عن القانون ومازالت القوات تلاحق هذه المجاميع.

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