2019/11/25 | 13:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /SNG-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر لـ”المتظاهرين” : اخوكم من صدقَكم لا من صدّقكم او جاملكم لركوب موجتكم) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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