2019/11/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية الاثنين مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش بجانب آخرين، في عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي.

وقالت الخلية في بيان إن القوات تمكنت من "تدمير ثلاثة مضافات (تجمعات) تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وأضافت أن العملية أدت إلى مقتل خمسة من عناصر التنظيم من بينهم أبو براء، (شرعي قاطع الرياض)، وإلقاء القبض على "إرهابي مصاب".

وتابع البيان أنه "تم العثور على عبوات ناسفة ورمانات يدوية، إضافة إلى أسلحة كلاشنكوف داخل هذه التجمعات، وتم تسليم الجثث إلى الطب العدلي في محافظة كركوك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).