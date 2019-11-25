كاتانيتش: لا أخشى الإقالة ومستعد للرحيل من الآن

2019/11/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، انه مستعد للإقالة من تدريب المنتخب.

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