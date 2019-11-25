بالوثيقة.. 5197 حالة طلاق خلال تشرين الاول الماضي بواقع 175 حالة في اليوم!!

2019/11/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إحصائية جديدة عن عدد حالات الطلاق التي تم تسجيلها في محاكم البلاد في العاصمة بغداد والمحافظات

حيث حصلت التغيير على وثيقة تؤكد حصول أكثر من خمسة الاف حالة طلاق في بغداد والمحافظات خلال شهر تشرين الاول الماضي فقط، أي ما يعادل مئة وخمس وسبعين حالة طلاق باليوم الواحد.

ويرى مراقبون، أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي، هناك هدم مجتمعي مستمر مسكوت عنه او متروك بشكل متعمد.

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